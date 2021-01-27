Kafeler ne zaman açılacak? 2021 restoranlar, mekanlar, kafeler ve lokantaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Kafeler, koronavirüs salgını nedeniyle sipariş ve belirli saatlerde gel al hizmeti veriyor. Kafelerin açılacağı tarh ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Koronavirüs kısıtlamaları çeşitli alanlarda uygulanıyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, loktanlar ve mekanların açılacağı tarih açıklandı mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE MEKANLARIN DURUMU İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

Kafelerin açılacağı tarih araştırılan konulardan biri. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında restoranların durumunun görüşüleceğini belirtti. Gözler kabine toplantısına çevrildi.

Kafelerin açılacağı tarih belli olduğu zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.