MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika mekanlar, kafeler, restoranlar açılacak mı?
ABONE OL
22.02.2021 - 09:46 |

Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika mekanlar, kafeler, restoranlar açılacak mı?

Kafeler, restoranlar, lokantalar ve mekanlar belirlenen saatlerde gel-al hizmeti ve online sipariş hizmeti veriyorlar. Kafeler ve restoranların kısıtlamaların kalkacağı tarih ise merak konusu. Kafelerin açılma şekli ile ilgili haberler geliyor. Müşterilerin 45 dakika şeklinde sınırlı oturması şeklinde açılacağı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ve mekanların açılma durumu ile ilgili son ayrıntılar...

Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika mekanlar, kafeler, restoranlar açılacak mı?

Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlamalar uygulanıyor. Kafeler, restoranlar, lokantalar ve mekanlar için getirilen kısıtlama sonrasında kafelerin açılacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 45 dakika detayı ise bir diğer merak konusu. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Restoranlarda 45 dakika mı oturulacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafelerin açılma durumu ve normalleşme ile ilgili son durum gündemde merak konusu. Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Twitter hesabından normalleşme ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Bakan Koca; "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." ifadelerine kullandı.

Kafelerin açılacağı tarih henüz net bir şekilde belli olmadı. Kafeler, restoranlar, mekanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri gelince dertaylar habere eklenecek

45 DAKİKA MI OTURULACAK?

Kafelerin, mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor.Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak)Dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için kafe ve restoranlarda müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

    Sultangazi'de pitbull vahşeti! Kediyi kimse kurtaramadıİstanbul Sultangazi'nde, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Sokakta karşısına çıkan kediye saldırarak yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba harcadı ancak bunda başarılı olamadı. Öfkelenen mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sınavlar iptal mi oldu? Lise sınavları ne zaman?

    Sınavlar iptal mi oldu? Lise sınavları ne zaman?

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar!

    Otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet