Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika restoranlar, lokantalar ve mekanlar açılacak mı?

Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra restoranların açılacağı tarih merak konusu oldu. Kafeler, restoranlar ve lokantalar 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde hizmet veriyor. Saat 20.00'den 24.00'e kadar paket servis şeklinde hizmet veriyor. Peki kafeler ne zaman açılacak 2021?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kafelerin açılacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.