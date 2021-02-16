Kafeler ne zaman açılacak? 45 dakika detayı! Kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?

Kafeler ne zaman açılacak 2021? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını dünyanın gündeminde yer alıyor. Salgından dolayı çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kafe, restoranlar ve mekanlara getirilen kısıtlamaların kalkacağı ise merak konusu. Kafelerin açılma şekli ile ilgili detaylar gündeme geliyor. Peki kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?

KAFELERLE İLGİLİ GELİŞMELER...

Kafelerin, mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor.

Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak)

Dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için kafe ve restoranlarda müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Mart ortasından itibaren belirli kurallarla açılması beklenen kafelerin açılacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.