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11.02.2021 - 07:23 |

Kafeler ne zaman açılacak? Lokanta, restoran ve kafeler için son dakika gelişmeleri

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de kafelerin açılış tarihi. Koronavirüs önlemleri kapsamında gel-al ve paket servis harici çalışmayan kafeler, restoranlar ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri neler. Son Bilim Kurulu Toplantısının ardından Bakan Koca, restoran ve kafeler ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu?

Kafeler ne zaman açılacak? Lokanta, restoran ve kafeler için son dakika gelişmeleri

Restoran ve kafelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte birçok kısıtlama yasak getirildi. Lokanta, restoran ve kafelerde ise gel-al ve paket servis hariç işlem yapılmıyor. Peki, restoran ve kafeler ile ilgili son durum nedir? Sağlık Bakanı Koca'nın restoran ve kafeler ile ilgili son dakika açıklamaları...

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.

 

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