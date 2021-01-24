Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar (restoranlar, kafeler, ve lokantalar) açılacak mı?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar yani mekanların açılacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında ilk kez koronavirüs görülmeye başladı ve virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli alanlarda kısıtlamalar alındı. Kafelere getirilen kısıtlamaların kalkacağı tarih merak konusu. Peki mekanlar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak 2021?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Kafelerin açılma tarihi merak ediliyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kafeler, restoranlarla ilgili kararlar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında restoranların durumunun görüşüleceğini açıkladı. Kafeler ve restoranların açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.