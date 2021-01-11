Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak 2021? Mekanlar ne zaman açılıyor, belli oldu mu?

Kafeler ve restoranlarla ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Mekanların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kafeler, restoranlar ve lokanta gibi mekanlar koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte paket servis ve gel hal hizmet şekline geçmişlerdi. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanların açılış tarihi belli oldu mu?

KAFELER, RESTORANLAR, MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Kafeler ve restoranlarla ilgili alınan paket servis veya gel al hizmeti kararı sonrasında mekanların açılacağı tarih vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bugün 2021 senesinin ilk kabine toplantısı yapılacak. Kabine toplantısında mekanlarla ilgili kararların çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonuçlandığında ve kararlar açıklandığında ayrıntılar haberde yer alacak. Ancak şu an kafe, restoran, lokantalar yani mekanların açılacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.