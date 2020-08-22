Kafeteryaya geldi, kendini 4 metrelik kuyuda buldu

Olay, saat 15.30 sıralarında, Antalya Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Hıdırlık Sokak'ta bulunan bir kafeteryanın alt katında meydana geldi.

Burak Tekşut, (14) babası Erdal Tekşut ile birlikte bir yakınlarına ait kafeteryaya ziyarete gitti. Ancak çocuk, kafeteryanın alt katında bulunan, üzerindeki cam kapak kaldırıldığı için açık olan 4 metrelik kuyuya düştü. Tekşut'un yardımına babası ile kafeteryadakiler koştu.

Ancak Burak Tekşut, kuyudan çıkarılamadı. Bunun üzerine 112 Acil'den yardım istendi. Gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede Burak Tekşut'un kuyudan çıkardı.

Ayak bileğinde kırık olma ihtimali bulunan Burak Tekşut, ambulansla özel bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.



Olayın şokunu yaşayan baba Erdal Tekşut, "Ziyarete gelmiştik. Burak iş yerini geziyordu. Açık bulunan yere düşmüş. Şansımız varmış ki ekipler kurtardı" dedi.