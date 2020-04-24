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24.04.2020 - 17:49 |

Kağıthane Posta Kodu Nedir? İstanbul Kağıthane Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul şehrinin Kağıthane semti için posta kodunu öğrenerek farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Birçok işi Kağıthane ilçe ve mahalleleri adına posta kodunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Kağıthane posta kodu nedir? İstanbul Kağıthane mahallelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.

Kağıthane Posta Kodu Nedir? İstanbul Kağıthane Mahallelerinin Posta Kodları

Kağıthane posta kodu ilçe ve mahalleleri olarak farklı numaralar üzerinden belirlenmiş durumdadır. Bu numaraları öğrenerek semt ile iletişim noktasında posta gönderebilirsiniz.

Kağıthane Posta Kodu

Kağıthane posta kodu 34403 olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda Kağıthane için farklı mahalleleri adına da posta kodları bulunmaktadır.

İstanbul Kağıthane Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul'un Kağıthane semt için her Mahalle adına farklı posta kodları yer almaktadır.

- Çağlayan Mahallesi = 34403,
- Çeliktepe Mahallesi = 34413,
- Gültepe Mahallesi = 34410,
- Gürsel Mahallesi = 34400,
- Hamidiye Mahallesi = 34408,
- Kağıthane Merkez mahallesi = 34406,
- Şirintepe Mahallesi = 34415,

Bu mahallelerden herhangi biri ile beraber ayrıca diğer mahallelerin posta kodları üzerinden gerekli işlemleri yerine getirebilirsiniz. Amaca uygun şekilde iletişim konusunda bu kodları ilçe ve mahalle olarak değerlendirmeniz mümkün.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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