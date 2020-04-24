Kağıthane Posta Kodu Nedir? İstanbul Kağıthane Mahallelerinin Posta Kodları

Kağıthane posta kodu ilçe ve mahalleleri olarak farklı numaralar üzerinden belirlenmiş durumdadır. Bu numaraları öğrenerek semt ile iletişim noktasında posta gönderebilirsiniz.



Kağıthane Posta Kodu



Kağıthane posta kodu 34403 olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda Kağıthane için farklı mahalleleri adına da posta kodları bulunmaktadır.



İstanbul Kağıthane Mahalleleri Posta Kodları



İstanbul'un Kağıthane semt için her Mahalle adına farklı posta kodları yer almaktadır.



- Çağlayan Mahallesi = 34403,

- Çeliktepe Mahallesi = 34413,

- Gültepe Mahallesi = 34410,

- Gürsel Mahallesi = 34400,

- Hamidiye Mahallesi = 34408,

- Kağıthane Merkez mahallesi = 34406,

- Şirintepe Mahallesi = 34415,



Bu mahallelerden herhangi biri ile beraber ayrıca diğer mahallelerin posta kodları üzerinden gerekli işlemleri yerine getirebilirsiniz. Amaca uygun şekilde iletişim konusunda bu kodları ilçe ve mahalle olarak değerlendirmeniz mümkün.