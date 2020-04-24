Kağıthane Posta Kodu Nedir? İstanbul Kağıthane Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul şehrinin Kağıthane semti için posta kodunu öğrenerek farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Birçok işi Kağıthane ilçe ve mahalleleri adına posta kodunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Kağıthane posta kodu nedir? İstanbul Kağıthane mahallelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.
Kağıthane posta kodu ilçe ve mahalleleri olarak farklı numaralar üzerinden belirlenmiş durumdadır. Bu numaraları öğrenerek semt ile iletişim noktasında posta gönderebilirsiniz.
Kağıthane Posta Kodu
Kağıthane posta kodu 34403 olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda Kağıthane için farklı mahalleleri adına da posta kodları bulunmaktadır.
İstanbul Kağıthane Mahalleleri Posta Kodları
İstanbul'un Kağıthane semt için her Mahalle adına farklı posta kodları yer almaktadır.
- Çağlayan Mahallesi = 34403,
- Çeliktepe Mahallesi = 34413,
- Gültepe Mahallesi = 34410,
- Gürsel Mahallesi = 34400,
- Hamidiye Mahallesi = 34408,
- Kağıthane Merkez mahallesi = 34406,
- Şirintepe Mahallesi = 34415,
Bu mahallelerden herhangi biri ile beraber ayrıca diğer mahallelerin posta kodları üzerinden gerekli işlemleri yerine getirebilirsiniz. Amaca uygun şekilde iletişim konusunda bu kodları ilçe ve mahalle olarak değerlendirmeniz mümkün.