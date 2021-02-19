19.02.2021 - 15:07 | | DHA
Kağıthane'de büyük panik! Otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
İstanbul Kâğıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dehşet saçtı. Doğalgaz dağıtım kutusuna çarpan araç aniden alev aldı. Mahallede de panik yaşanırken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Kaza saat 14.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Sürücü alevleri saran araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevkedildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken İGDAŞ'ın gazı kesmek için çalışması sürüyor.
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