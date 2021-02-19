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19.02.2021 - 15:07 | | DHA

Kağıthane'de büyük panik! Otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

İstanbul Kâğıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dehşet saçtı. Doğalgaz dağıtım kutusuna çarpan araç aniden alev aldı. Mahallede de panik yaşanırken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Kağıthane'de büyük panik! Otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

Kaza saat 14.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Sürücü alevleri saran araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevkedildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken İGDAŞ'ın gazı kesmek için çalışması sürüyor.

 

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