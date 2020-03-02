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02.03.2020 - 13:32 | | DHA

Kağıthane'de korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Kağıthane'de çıkan yangından can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan bir kadın, 5 katlı binanın çatısından vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. O anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane'de korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kağıthane'de dehşet anları! Çatıdan atladı
Kağıthane'de dehşet anları! Çatıdan atladı
Kağıthane'de dehşet anları! Çatıdan atladı
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İstanbul Kâğıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kişinin görüntüsü cep telefonuna yansıdı.

Kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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