Kağıthane'de operasyon! Gelen ihbar ortaya çıkardı

Talatpaşa Mahallesi Ersoy Sokak'ta dün gece saatlerinde, yoğun alkol kokusu nedeniyle rahatsız olan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar edilen adrese gelen Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yoğun kokunun bir binanın giriş katındaki depodan geldiğini tespit etti. Nöbetçi savcılıktan alınan iznin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kepenk kilidini kırarak depoya giren polis, içeride kaçak nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunu gördü.

Depoda yapılan aramada, 50'er kilogramlık 2 hamur yoğurma makinesi, nargile tütünlerini paketleme makinesi, içinde nargile yapımında kullanılan sıvı maddesi bulunan 65'er kilogramlık 7 bidon, 25'er kilogramlık 10 teneke kutu içerisinde glukoz-fruktoz şurubu , 3 tartı , 4 kepçe, 1 kutu renklendirici , 6 kutu içerisinde hazır nargile tütünü , 2 siyah paket içerisinde nargile tütünü, nargile tütünü yapımında kullanılan 19 aroma, 1.5 kilogram limon tuzu, 4 mutfak tüpü, 2 ocak ve 10 nargile bulundu. Depoyu kiraladığı öğrenilen Enes K. ile depo sahibi İbrahim B. de polis tarafından gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan operasyon anları kameraya yansıdı.