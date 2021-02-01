Kağıthane'de sokak ortasında silahlı dehşet!

Olay Kâğıthane’de meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi iki bacağından dört mermiyle yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.