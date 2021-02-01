01.02.2021 - 10:09 | | DHA
Kağıthane'de sokak ortasında silahlı dehşet!
İstanbul Kâğıthane’de sokakta yürüyen bir kişi güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak 4 mermi ile iki bacağından yaralandı.
Olay Kâğıthane’de meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi iki bacağından dört mermiyle yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Trafik magandası ortalığı birbirine kattı!İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiği tehlikeye atan hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta ortalığı birbirine kattı.