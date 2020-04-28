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28.04.2020 - 17:58 | | DHA

Kâğıthane'de sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İstanbul Kağıthane'de pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, maske takarken sosyal mesafe kuralını unuttu

Kâğıthane'de sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Kâğıthane'de kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Alışveriş yapan vatandaşların maske taktığı, ancak pazar içinde ve tezgâhların önünde tezgâhların önünde sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen kendi elleriyle sebze ve meyve seçti. Ayrıca 20 yaşın altındaki vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen bir çocuğun pazarda çalıştığı görüldü. Çocuğun çalıştığı tezgâhtaki diğer pazarcı, “O babasına geldi, eve malzeme götürecek. O yüzden çıktı. Şu an gidiyor zaten" dedi.

 

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