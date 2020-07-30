30.07.2020 - 17:39 | | DHA
İstanbul'da dehşet! Adım adım takip ettiler, bir kişi köprüden düştü
son dakika gelen habere göre; Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.
Olay, Bomonti- Kâğıthane Tüneli, Kâğıthane çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerin motosiklet ve otomobille üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti takip etti. Tünel çıkışına gelindiğinde kimliği belirsiz kişiler, motosikletli 2 kişiye çarparak kaza yaptırdı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan 1'i viyadükten aşağıya düştü. Olayda 2 kişi yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İkra Nur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor!Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı.