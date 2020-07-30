İstanbul'da dehşet! Adım adım takip ettiler, bir kişi köprüden düştü

Olay, Bomonti- Kâğıthane Tüneli, Kâğıthane çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerin motosiklet ve otomobille üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti takip etti. Tünel çıkışına gelindiğinde kimliği belirsiz kişiler, motosikletli 2 kişiye çarparak kaza yaptırdı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan 1'i viyadükten aşağıya düştü. Olayda 2 kişi yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.