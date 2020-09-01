Kağıthane'de yol verme kavgası! Polis çağırın, beni taciz edemezsin

Olay, Pazar Günü Çağlayan Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Aynı yönde giden 2 otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile yol vermek isterken bir anda kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartışan kadın sürücünün, "Polis çağırın, beni taciz edemezsin" diyerek bağırdığı görülüyor. Sonrasında araya giren vatandaşlar tarafları sakinleştiriyor.