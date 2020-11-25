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25.11.2020 - 15:16 | | DHA

Kağıthane'deki kazada yola savrulan motosikletli yaralandı

İstanbul Kağıthane, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı öne sürülen motosikletli kaza yaptı. Yerde yatan yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken D-100 Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kağıthane'deki kazada yola savrulan motosikletli yaralandı

Kaza, Okmeydanı D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobil Kadir Çetinkaya'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yere savruldu. Kazaya neden olan otomobil ise durmayarak yoluna devam etti. Kazayı görenler olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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