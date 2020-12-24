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24.12.2020 - 22:49 | | AA

Kahraman komandolar soğuk havaya aldırış etmedi

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalı Delidağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi. Sivas'ta komando birliklerinin zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ettiği bildirildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalı Delidağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.

Operasyonda, Divriği Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı 3 komando timi görev aldı.

Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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