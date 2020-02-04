Kahramanlara veda... Türkiye şehitlerini uğurladı

Hatay'da yapılan tören sonrası cenazesi memleketi Gaziantep'e getirilen 2 yıllık Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, için öğle vakti Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken şehidin babası Uğur Özler'i teselli etmeye çalıştı. Şehidin tabutuna kapanan çok sayıda yakını da gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Bir yakını tabutuna kapandığı şehidin ardından; "Sen böyle mi gelecektin? Kalk çok daha küçüksün. Kalk sana yakışmıyor burası" diye ağladı. Bir başka kadın yakını da, "Vatan sağ olsun. Sen hakkını helal et bize, hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu" dedi. Şehidin kardeşi Orhan Özler de yakınlarının sözleri üzerine, “Dileği gerçek oldu. Hakkını helal et" diyerek seslendi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan Özler'in cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Uğur Özler ile anne Canan Abo Özler, şehidin tabutuna kapandı. Canan Abo, "Gururum, oğlum benim" diye gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın cenazesi, dün gece uçakla getirildiği Afyonkarahisar'dan, bugün öğlen saatlerinde ailesinin oturduğu Sandıklı ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla, annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu ilçe merkezindeki Ece Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

Cenazeyi Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl ve diğer yetkililerle şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin dün rahatsızlandıktan sonra götürüldüğü hastanede tedavisi devam eden annesi Fatma Orhan, eve gelemediği için cenazeyi karşılayamadı. Baba Ali Orhan ile şehidin ağabeyi Abdullah Orhan (33), şehidin tabutuna sarılıp öptü. Cenaze, helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'ye götürüldü.

Burada musalla taşına konan tabutun arkasında baba Ali Orhan, ağabey Abdullah Orhan ve dede Mehmet Akıncı saf tuttu. Şehidin annesi Fatma Orhan hastanede müşahede altında olduğu için buradaki törene de katılamadı. Cami avlusuna gelen hala Rukiye Dursun ağıt yakarak, şehit Gökhan Orhan için gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri Dursun'u teskin etti.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI

Cenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun başında saygı duruşunda bulunan tören mangası askerlerinden birinin dua okunurken gözyaşı döktüğü dikkati çekti.

Şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın naaşı önce tören mangası, ardından da vatandaşların omuzlarında toprağa verilmek üzere uğurlandı. Baba Ali Orhan'ın da vatandaşlarla tabuta omuz verdiği görüldü. Orhan'ın cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

MERYEM, ŞEHİT AĞABEYİNİ ASKERİ ÜNİFORMA İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin dün gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Öğleden sonra memleketi Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'ndeki babaocağına getirilen Katran için helallik alınmasının ardından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AĞABEYİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA UĞURLADI

Annesini 11 yıl önce kanserden kaybeden şehit Katran'ın kız kardeşi Meryem Katran, ağabeyini askeri üniforma giyerek son yolculuğuna uğurladı. Katran'ın yakınları cenazede güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin Merkez Camii'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından Katran'ın cenazesi Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT TIR ŞOFÖRÜNE ÇOCUKLARINDAN GÖZYAŞLI VEDA



Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay (34), memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evine getirildi. 3 çocuk babası şehit Akatay için Fatma Bahadırlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akatay'ın çocukları cenaze sırasında babalarının tabutunun yanından ayrılmadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir, memleketi Pamukova’da son yolculuğuna uğurlandı. Pamukova Bacı Mahallesi’nde bulunan Bacı Pınarlı Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına şehidin babası Süleyman ve annesi Süheyla Demir, kardeşleri, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Binali Yıldırım şehidin babası Süleyman ve kardeşi Mücahit Demir’in kollarına destek oldu. Mücahit Demir şehit kardeşinin şapkasını taktı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Bacı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.