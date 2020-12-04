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04.12.2020 - 09:07 | | İHA

Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

 Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan polis uygulamasına otomobilleri ile giren 3 gence, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske Takmamak’ suçundan 12 bin 250 TL para cezası kesildi. Kahramanmaraş’tan yola çıktıkları belirten gençler, yolda otomobilleri arıza yaptığı için kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti.

Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 46 LP 951 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Z.A., E.T., ve E.V, Bursa’da yaşayan akrabalarının hastalandığını bu sebeple Kahramanmaraş’tan yola çıktıklarını, ancak araçlarının Ankara’da arıza yaptığını bu nedenle kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti.

Ancak polis ekipleri 3 gence ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske Takmamak’ suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uyguladı.

Cezanın ardından kameralara konuşan gençler, "Kahramanmaraş’tan geldik, aracımız yolda arıza yaptığı için geciktik. İzin belgemiz yok, ceza alacağımızı bilmiyorduk. Arkadaşımızın annesi rahatsızlandığı için Bursa’ya geldik" dedi.

Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldüKahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden diğerini yaralayan zanlı, hastanede hayatını kaybetti.
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