02.11.2020 - 14:50 | | DHA
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam eden Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halsizlik şikayetiyle dün hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güngör'ün bugün sabah açıklanan sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.