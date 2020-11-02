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02.11.2020 - 14:50 | | DHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam eden Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halsizlik şikayetiyle dün hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güngör'ün bugün sabah açıklanan sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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