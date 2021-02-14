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14.02.2021 - 17:02 | | DHA

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi sonrası, Kahramanmaraş'taki babası Hasan ile annesi Bedia gözyaşlarına boğuldu. Emine Sarı ile evli olan şehid, Malatya'daki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandıJaponya'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme banyosundaki küvette yakalanan kişi, o anları kaydetti.
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