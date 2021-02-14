Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi sonrası, Kahramanmaraş'taki babası Hasan ile annesi Bedia gözyaşlarına boğuldu. Emine Sarı ile evli olan şehid, Malatya'daki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.