30.09.2020 - 17:44 | | DHA
Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Beşoluk mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye yangın söndürme işçileriyle birlikte 6 arazöz ve 4 su yankı sevk edildi.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.
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