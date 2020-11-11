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11.11.2020 - 14:45 | | DHA

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne kısıtlama

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne kısıtlama

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden olan Kahramanmaraş'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda alınan kararla, 65 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren 10.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkışları yasaklandı.

Kararda; 65 yaş ve üzerinde olan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının bu yasaktan muaf olacağı belirtildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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