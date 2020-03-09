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09.03.2020 - 16:16 | | İHA

Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu! 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu! 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslar ile fuhşa teşvik yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ayhan P.(48), Mehmet A. (33), Ertuğrul B. (22) isimli 3 şüpheli tutuklandı.

Şahıslardan bir miktar esrar, metamfetamin, bonzai, sentetik hap, 1 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.

MSB açıkladı! Batman'da İHA düştüMilli Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
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