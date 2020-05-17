Kahramanmaraş'ta hastane deposunda yangın! Ekipler oraya koştu

Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki hastanenin deposunun çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle depo çatısında ve altındaki bazı kolilerde hasar oluştu.

Çatıya atılan bir sigara izmaritinin yangına neden olduğu bildirildi.