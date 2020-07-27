27.07.2020 - 17:14 | | DHA
Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan engelli mısır tarlasında ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olarak aranan işitme ve konuşma engelli Salih Er'in (42) mısır tarlasında cesedi bulundu.
Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde oturan Salih Er, cumartesi günü ayrıldığı evine geri dönmedi. Ailesi ve yakınları Er'i bulamayınca polis ve jandarmadan yardım istedi. Her yerde aranan Er'in öğle saatlerinde mısır tarlasında cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Er'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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