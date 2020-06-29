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29.06.2020 - 12:39 | | DHA

Kahramanmaraş'ta mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Darıovası Mahallesi'nde İ.Ö.'nün (36) esrar üretmek için mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaptığı operasyonda tarlaya ekili 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler olay yerinde yakılarak imha edilirken, İ.Ö. gözaltına alındı.

 

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