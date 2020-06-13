Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ali Aydemir (65) idaresindeki 44 LK 291 plakalı otomobil, hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ve eşi Elife Aydemir (59) ile isimleri öğrenilemeyen 2 bekçi ve 2 polis yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Aydemir ve eşi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ve bekçiler ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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