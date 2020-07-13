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13.07.2020 - 12:09 | | İHA

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş’ta bir sağlık çalışanı coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümünde çalışan Acil Tıp Teknisyeni Cemal Orçan (47), görev yaptığı hastanede korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Orçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta korona virüsten hayatını kaybeden ilk sağlık memuru olan Orçan’ın iki erkek bir de kız babası olduğu öğrenildi.

Sağlık çalışanı Cemal Orçan, Kahramanmaraş’taki Şeyh Adil Mezarlığında toprağa verildi.

Rize'deki sel felaketinden inanılmaz görüntüler!Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi. Önüne gelen ağaç ve odun parçalarını yolda sürükleyen sel suları, beldede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, sağanağın ardından ırmaktaki su seviyesinin aniden yükselip, çevredeki beton yola taştığı ve sel sularının odun parçalarını hızla sürüklediği anlar yer alıyor.
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