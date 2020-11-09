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09.11.2020 - 17:39 | | İHA

Kahramanmaraş'ta silah operasyonu!

Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta silah operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla saha araştırması yaparak Adem A.'yı (36) takibe aldı. Şüpheli şahsın Mağralı Mahallesi'ndeki evine operasyon yapan polis yaptığı aramada, 1 adet Kalaşnikof makineli tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 166 adet Kalaşnikof mermisi, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 72 adet fişek, 3 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Şüpheli şahsın silahları bezle sarıp üzerine eşya yığarak gizlediği belirlendi.

Gözaltına alınan Adem A. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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