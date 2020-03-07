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07.03.2020 - 01:57 | | AA

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 kişi, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

 

Alınan bilgiye göre, Karaelbistan Mahallesi hastane yolunda Yusuf Çoban (29) ve İbrahim Söğütlü (28) araçlarındayken, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Çoban ve Söğütlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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