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26.08.2020 - 10:32 | | AA

Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde F.B'nin (38) tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Takip sonucunda şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 47 sikke, 2 heykelcik, 2 haç ile 10 muhtelif tarihi obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli F.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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