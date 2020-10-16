Kahramanmaraş’ta vahşet! Cesedi ormanda sakladı

Elbistan ilçesinde yaşayan Ergin Gök (28), 7 Ekim günü akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin, kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gök’ü arama çalışması başlattı. Gök’ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesi’nde bir çobanın, olay günü ormanlık alanda iki kişinin tartıştığını ve silah sesleri duyduğunu söylemesi üzerine, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli bir otomobilin plakasına ulaştı. Kameralardan otomobili kullanan kişinin Durdu Işık (42) olduğu ve bölgeye 2 kişi gelip, tek başına döndüğü belirlendi.

KAÇIP, OTOMOBİLİ DE YIKAMIŞ

Otomobilin Adana’ya geldiği bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilin güzergahındaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, Durdu Işık’ın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığını saptadı. Adrese baskın yapan ekipler, Işık’ı yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Durdu Işık'ın, bölgeden döndükten sonra otomobili yıkayarak sakladığı belirlendi.

'BİLMİYORUM' CEVABINI ALINCA ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Durdu Işık’ın emniyetteki sorgusunda, 20 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi H.I.’ya (37) şiddet uyguladığını, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu ve eşine bir türlü ulaşamadığını söylediği belirtildi. Işık’ın, ifadesinde, “Eşim benden ayrılınca deliye döndüm. Onun internet sitelerinden erkeklerle görüştüğünü düşündüm. Bu nedenle giriş yaptığı sitelere girip, yerini öğrenmeye çalıştım. Ergin Gök ile irtibatlı olduğunu düşünerek, onunla irtibata geçtim. Gök ile randevulaştıktan sonra 7 Ekim’de otomobille kendisini alıp, Afşin’e doğru yola çıktık. Burada eşimin adresini sordum. O da bilmediğini söyleyince onu vurdum. Daha sonra onu otomobile koyup, ormanlık alana gittim. Burada moloz torbalarını boşaltıp, cesedini içine koydum. Daha sonra da molozların altına saklayıp Adana’ya kaçtım” dediği öğrenildi.

Şüpheli Durdu Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Işık’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.