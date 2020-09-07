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07.09.2020 - 02:33 | | AA

Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıdaki Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada, soğutma işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da belediyeye ait servis aracı kundaklandıDiyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
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