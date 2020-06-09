Kahreden haber! GenÃ§ Ã§ift otomobillerini dÃ¼n almÄ±ÅŸtÄ±...

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-YumurtalÄ±k Karayolu'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re YumurtalÄ±k'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Ã‡aÄŸrÄ± CesurÂ yÃ¶netimindeki 59 AAV 341 plakalÄ± otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu baÄŸlantÄ± kavÅŸaÄŸÄ±ndan ana yola Ã§Ä±kan Rauf K.'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 77 AZ 636 plakalÄ± TIR'Ä±n altÄ±na girdi.

Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n bildirmesi Ã¼zerine kaza yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Polis, kaza yerinde Ã§evre gÃ¼venliÄŸi alÄ±rken, itfaiye ekipleri de araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan Ã§ifti Ã§Ä±kartmak iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf etti. Uzun sÃ¼ren Ã§aba sonunda Ã§Ä±kartÄ±lan Ã§iftin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenirken, TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Rauf K. ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden Cesur Ã§iftinin, Ã§ocuklarÄ±nÄ± bir yakÄ±nÄ±na bÄ±rakÄ±p, dÃ¼n aldÄ±klarÄ± otomobil ile gece gezmesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GenÃ§ Ã§iftin cansÄ±z bedenleri, kaza yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu'nun morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Polis, kazayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor.