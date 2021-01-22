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22.01.2021 - 10:31 | | DHA

Kahreden olay! Yaşlı kadın yanarak can verdi

Denizli’de 87 yaşındaki Kadriye Eskin, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Yaşlı kadın yanarak can verdi

Kuzören Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kadriye Eskin'in evinde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatte yangını söndüren itfaiye ekipleri, küle dönen eve girdiklerinde Eskin'in cansız bedenini buldu.

Eskin'in cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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