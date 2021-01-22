22.01.2021 - 10:31 | | DHA
Kahreden olay! Yaşlı kadın yanarak can verdi
Denizli’de 87 yaşındaki Kadriye Eskin, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Kuzören Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kadriye Eskin'in evinde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatte yangını söndüren itfaiye ekipleri, küle dönen eve girdiklerinde Eskin'in cansız bedenini buldu.
Eskin'in cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liraİstanbul Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan yasa dışı ürün bulundu. Baskında, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.