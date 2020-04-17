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17.04.2020 - 12:56 | | DHA

Kahreden veda! Corona virüs yüzünden...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Makbule Aykırı'nın (69) cenazesini, corona virüs tedbirleri nedeniyle gelemeyen Amerika'daki oğlu ile Adapazarı'ndaki kızı cep telefonundan yapılan canlı yayınla izledi.

Kahreden veda! Corona virüs yüzünden...

İstanbul'da yaşayan Makbule Aykırı, 1 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aykırı'nın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine götürüldü. Bugün Telli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilen Makbule Aykırı’nın cenazesine, koronavirüs salgını nedeniyle Amerika'dan gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile Adapazarı'nda yaşayan kızı Funda Aykırı, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla izledi. Makbule Aykırı, cenazeye katılan az sayıdan yakını tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Corona virüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisiGelen bir son dakika haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, corona virüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.
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