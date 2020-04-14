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14.04.2020 - 07:27 | | DHA

Kahvaltı yapıyordu! Sonrası akılalmaz...

Beşiktaş'ta çimenlik alanda kahvaltı yapan 1 kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı.

Kahvaltı yapıyordu! Sonrası akılalmaz...

Olay saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Zincirlikuyu Sokak'ta bulunan çimenlik alanda meydana geldi.

İddiaya göre kahvaltı yapmak için alana gelen Bekir Yılmaz nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu.

Bacağından yaralanan Yılmaz polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler yerde yatan yaralıyı bir süre çimenlik alanda aradıktan sonra buldu. Sağlık ekiplerine haber veren polis, çevrede delil araması yaptı.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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