21.02.2021 - 12:05 | | DHA
Kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve çocukları tedavi altına alındı!
Mardin’de yaptıkları kahvaltı sonrası rahatsızlanan anne ve 2 çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Olay, Kızıltepe ilçesindeki Mezopotamya Mahallesi 379 Sokak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlandı. Ailesinin rahatsızlığını öğrenen baba B.E., eşi ve 2 çocuğunu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi.
Hastanede tedavileri süren anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.