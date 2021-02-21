Kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve çocukları tedavi altına alındı!

Olay, Kızıltepe ilçesindeki Mezopotamya Mahallesi 379 Sokak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlandı. Ailesinin rahatsızlığını öğrenen baba B.E., eşi ve 2 çocuğunu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi.

Hastanede tedavileri süren anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.