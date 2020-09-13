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13.09.2020 - 17:58 | | DHA

Kahveci yakalanmamak için evi oyun salonuna çevirmiş

Kahramanmaraş'ta, kahvehane işletmecisi M.A., iş yerinin üstündeki evi oyun salonuna çevirdi. Okey oynanan eve operasyon düzenleyen polis, içerideki 16 kişiye 3 bin 150'şer liradan 50 bin 400 lira para cezası yazdı.

Kahveci yakalanmamak için evi oyun salonuna çevirmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimde Kayabaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi'nde kahvehane işleten M.A.'nın, iş yerinin üstündeki evi oyun salonuna çevirdiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, M.A., iş yeri çalışanı M.Ç. ve okey oynayan 14 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, koronavirüs tedbirlerinin ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişiye 3 bin 150'şer liradan 50 bin 400 lira idari para cezası kesti. Ekipler ayrıca evin mühürlenmesi için gerekli işlemleri başlattı.

 

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