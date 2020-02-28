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28.02.2020 - 11:30 | | DHA

Kahvede pompalı dehşeti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Murat Y., aralarında husumet bulunan Yaşar Didin'i kahvehanede pompalı tüfek ile vurarak, yaraladı.

Kahvede pompalı dehşeti

İzmir Torbalı'da yaşayan Murat Y. (35), saat 09.00 sıralarında, kendisi gibi gündelik işlerde çalışan ve 4 aydır aralarında husumet bulunan Yaşar Didin (36) ile Ertuğrul Mahallesi İlker Doğan Caddesi'ndeki pastanede karşılaştı.

Murat Y., takibe aldığı Didin'in aynı cadde üzerindeki kahvehaneye girdiğini gördü.

Murat Y., evden pompalı tüfeğini alıp, kahvehanede Didin'i bacağından vurdu. Yaşar Didin, yaralanırken, kahvehanede panik yaşandı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Didin, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Murat Y. de tüfek ile yakalanarak, gözaltına alındı.

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