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06.07.2020 - 10:29 | | İHA

Kahvehanede şok baskın! Kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza

Gelen bir son dakika haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde corona virüs tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen 6 kişiye toplam 12 bin 900 TL ceza yazıldı.

Kahvehanede şok baskın! Kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehit Mustafa Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan çalışmada, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 6 şahsın her birine 1250 TL, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan da 900'er TL olmak üzere toplam 12 bin 900 TL ceza uygulandı.

 

 

Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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