06.07.2020 - 10:29 | | İHA
Kahvehanede şok baskın! Kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza
Gelen bir son dakika haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde corona virüs tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen 6 kişiye toplam 12 bin 900 TL ceza yazıldı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehit Mustafa Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan çalışmada, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 6 şahsın her birine 1250 TL, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan da 900'er TL olmak üzere toplam 12 bin 900 TL ceza uygulandı.
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