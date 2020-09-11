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11.09.2020 - 03:27 | | İHA

Kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kanlı bitti, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Ç. (55) mahalle kahvehanesinde yan masada oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası sinirlenen Mevlüt Ç. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Necati Harmankaya da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı





Cinayet zanlısı Mevlüt Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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