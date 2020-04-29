Kahvehanelerde yakalanan 12 kişiye işlem

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde, kapalı olması gereken iki kahvehanenin faaliyetine devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, iş yerlerine baskın yaptı. Baskınlarda, kahvehanelerde bulunan 12 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan idari işlem yapıldı. İş yeri sahipleri M.K. ve A.D.A. hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.