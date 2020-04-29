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29.04.2020 - 10:39 | | DHA

Kahvehanelerde yakalanan 12 kişiye işlem

Konya'da iki ayrı kahvehaneye yapılan baskında içeride yakalanan 12 kişi hakkında idari işlem yapıldı, iş yeri sahipleri M.K. ve A.D.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kahvehanelerde yakalanan 12 kişiye işlem

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde, kapalı olması gereken iki kahvehanenin faaliyetine devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, iş yerlerine baskın yaptı. Baskınlarda, kahvehanelerde bulunan 12 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan idari işlem yapıldı. İş yeri sahipleri M.K. ve A.D.A. hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Hava almak için çatıya çıktı, karşısında polis dronesini görünce şaşkına döndüHafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polis dronesini buldu. Drone tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.
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