Kahvehaneye ÅŸok baskÄ±n! 10 kiÅŸiye 31 bin 800 lira ceza

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece HalkalÄ±'da bir kahvehanenin aÃ§Ä±k olduÄŸu ve iÃ§eride oyun oynandÄ±ÄŸÄ± ihbar Ã¼zerine emniyet ekipleri harekete geÃ§ti. Kahvehaneye dÃ¼n akÅŸam 22.30 sÄ±ralarÄ±nda polis operasyon dÃ¼zenledi. Ä°ÅŸ yeri sahibi Mehmet Ã–. ile kahvehanede bulunan 9 kiÅŸiye hÄ±fzÄ±ssÄ±hha kanunu kapsamÄ±nda 3 bin 180 lira para cezasÄ± kesildi.

Kahvehane zabÄ±ta ekiplerince mÃ¼hÃ¼rlendi.

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