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03.02.2021 - 17:53 | | DHA

Kahvehaneye şok baskın! 16 kişiye 36 bin lira ceza kesildi

Samsun’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu fark eden ekipler içeri girdi. 16 kişinin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı, kapalı ortamda sigara içtiği belirlenerek toplam 36 bin lira ceza kesildi.

Kahvehaneye şok baskın! 16 kişiye 36 bin lira ceza kesildi

İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi’nde denetim yapan polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu görünce içeri girdi. Ekipler, içeride 16 kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak okey oynadığını tespit etti.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan, kapalı ortamda sigara içen 16 kişiye toplam 32 bin lira para cezası, kahvehane sahibi S.G.’ye de 4 bin lira ceza yazıldı.

 

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