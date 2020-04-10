Kahveye çevirdikleri evde basıldılar! 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle kahvehaneler kapatırken, dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ve oyun oynandığı ihbarını aldı. Daireye baskın yapan ekipler, oyun oynayan ve alkol alan 13 kişiyi yakaladı. Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 283'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olarak olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Oyun malzemelerine ise el konuldu.

Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.