Kalbe Türk mührü

Kalp yetmezliği tedavi yöntemlerine cevap vermeyen hastalarda, anjiyo benzeri bir yöntem ile uygulanan AFR, kalpteki sağ ve sol kulakçıklar arasına bir kanal açarak akciğerlerde kan göllenmesinin önüne geçiyor. İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen AFR kalp yetmezliği cihazını Avrupa genelinde en çok uygulayan sağlık merkezi olma başarısına imza attı.

‘Kanı aktarıyor’

2 yıldır başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde başarıyla uygulanan yöntem hakkında Milliyet’e bilgi veren İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “AFR cihazı, tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi. Kalp yetmezliği olan hastaların en büyük ve hayati sorunu, akciğerlere biriken kanın gölleşmeye yol açarak hayati risk yaratması. Halka şeklindeki 3 santimlik cihaz, anjiyo yöntemindeki gibi kasıktan girildikten sonra kalbin iki kulakçığı arasına yerleştiriliyor. Cihaz akciğere kaçacak kanı sol kulakçıdan sağa aktarıyor, dolayısıyla akciğerler göllenmemiş oluyor. Nefes darlığı çeken ve kalpteki kan pompalanamadığı için gölleşme olan hastalarda bu sorun ortadan kalkınca yaşamlarını çok daha rahat sürdürme imkanı doğuyor. AFR işlemi uygulanan hastalarda ilaç kullanımı azalıyor, boğulma tablosu neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.

Bununla birlikte hastalarımızın yürüyüş mesafesi, uyku ve yaşam kalitesi artıyor, aktif yaşamlarına geri dönüyorlar” dedi.

‘Avrupa’nın yarısı Bezmialem’de’

AFR cihazı yönteminin ilaç kullanmasına rağmen sağlık sorunları çözülmeyen hastalarda uygulandığını da belirten Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Bu yöntem ülkemizde ve Avrupa’da iki yıldır uygulanıyor. Şu ana kadar Avrupa genelinde yapılan 81 vakanın 41 tanesi merkezimizde gerçekleştirildi. AFR, Avrupa çalışmasında koordinatör olduğumuz bir işlem. Bu çalışmanın içerisinde Almanya, Belçika, Polonya gibi pek çok Avrupa ülkesi yer alıyor. Türkiye’de de Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak bizim dışımızda bu işlemi yapan birkaç merkez var” bilgisini verdi.

‘Kovid-19 kalp krizini tetikliyor’

Kovid-19’un kalp sorunu yaşayan hastalarda pıhtılaşma gibi ciddi sorunlara yol açtığı uyarısında bulunan Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Birçok genç hastamızın Kovid-19 nedeniyle kalp krizi geçirdiğine şahit oluyoruz. Virüs akciğerlerde tutuluma neden oluyor. Kalp yetmezliği veya sorunu olanlar zaten solunum sıkıntısı çekiyor. Bir de Kovid-19 hastalığının getirdiği yük ölümlere neden oluyor. Kovid-19’a yakalanıp, hastanede tedavi gören ancak 3 ay sonra ani kalp kriziyle kaybettiğimiz hastalar da var. Bu nedenle kalp ve damar hastaları Kovid-19’a karşı çok dikkatli olmalı, herkesten fazla önlem almalılar” ifadelerini kullandı.