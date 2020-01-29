MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalbi duran 2,5 aylık bebekten acı haber!
ABONE OL
29.01.2020 - 15:43 | | DHA

Kalbi duran 2,5 aylık bebekten acı haber!

Adapazarı’nda, rahatsızlanıp kalbi duran Suriye uyruklu 2,5 aylık Muhammed Z., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kalbi duran 2,5 aylık bebekten acı haber!

Adapazarı’nda yaşayan Suriye uyruklu ailenin 2,5 aylık bebekleri Muhammed, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Aile, durumu 112 Acile bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, kalbi durduğu belirlenen bebeğe kalp masajı yaparak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Yapılan müdahaleyle minik bebeğin kalbi çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra kalbi tekrar duran minik bebek, kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, çocuğun annesi bebeğin mama yedikten sonra fenalaştığını söyledi.

 

 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber